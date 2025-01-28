المشدد 15 عاما للمتسببين في غرق "عقرب" ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة صيادين، بالسجن المشدد 15عاما بتهمة التسبب في غرق "بائع ساعات" مقيم بدائرة بولاق الدكرور، وسط مياه النيل بالعياط، وذلك بعدما سرقا هاتفه المحمول.

ترأس هيئة الدائرة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين محمود مجدي وأسامة الأمير تادرس، وسكرتارية محمد وجيه الجمل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6695 لسنة 2024 جنايات قسم العياط المُقيدة برقم 1646 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "محمد. س"، وشقيقه "أحمد. س" صيادين، في اليوم الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة، قتلا المجني عليه "أحمد عبدربه"، بائع ساعات شهرته "عقرب"، عمدًا بغية الفرار بمسروقاته، فما أن أتما جرمُهما وأحكما قبضتهما على المسروقات "هاتف محمول"، حتى ظفرا بالضحية وحيدًا بقاربهما وألقيا به بمياه نهر النيل قاصدين إزهاق روحه غير عابئين بتوسلاته، محدقين به حال معاركته للمياه إلى أن خارت قواه ولاقي حتفه غرقًا موقنين إتمام جرمهما، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة الشقيقين المتهمين واللذين أكدا أنهما يعملان صيادين في منطقة المساندة ونظرًا لظروفهما المتقلبة، رسما خطة مُحكمة لسرقة هاتف محمول من أحد هواة الصيد على ضفاف نيل النيل بقرية المساندة جنوب العياط، فتقابلا مع المجني عليه "عقرب" وطلبا منه مكالمة من هاتفه لمهاتفه أحد المطاعم بحجة شراء وجبة طعام، وما أن حصلا على المحمول لاذا بالفرار، إلا أن المجني عليه قفز داخل القارب قبل هروب الصيادين، فسقط في مياه النيل وطلب من المتهم الثاني "محمد" إنقاذه لشعوره بالغرق، لكنهما أغرقاه خشية ضبطهما من قبل الأهالي.

حادث مقتل "أحمد عقرب"، أدمن جروب "مجانين صيد"

شغل حادث مقتل "أحمد عقرب"، أدمن جروب "مجانين صيد" عقب تعرضه لجريمة بشعة في مدينة العياط جنوب الجيزة، الرأي العام لفترة طويلة، بعد وفاته غدر علي يد صيادين

أحمد عقرب من محبي صيد الأسماك ، ودشن جروبا بعنوان مجانين صيد، واعتاد على الذهاب مع أصدقائه في رحلات صيد كعادته، ولكنه في المرة الأخيرة تعرض للغدر، وترك أسرته وأطفاله الخمسة يواجهون الحزن على فراقه.

غرق شاب في مياه نهر النيل بالعياط

البداية كانت بتلقي بلاغ بغرق شاب في مياه نهر النيل بالعياط في الجيزة، وتشكل فريق بحث من رجال المباحث، وتوصلوا إلى أن المجني عليه أحمد عقرب أدمن جروب مجانين صيد اعتاد التواجد برفقة أصدقائه على شاطئ نهر النيل في قرية المساندة بالعياط لممارسة هواية صيد الأسماك، حيث كونوا "جروب" لهواة الصيد من مناطق مختلفة بين بولاق الدكرور وكرداسة بالجيزة والأميرية بالقاهرة، وأنه أثناء تواجدهم يوم الواقعة على شاطئ النيل فجرا حضر إليهم شابان يستقلان مركبا وسط المياه وطلبا منهم هاتفا محمولا لإجراء مكالمة قائلين: "عايزين نطلب أكل ممكن تليفون نعمل دقيقة بس".

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه هو من تطوع وأعطاهم هاتفه بحسن نية فأخذه أحد الشابين، ولاحظ ابتعاد المركب حيث قام الآخر بالتجديف للابتعاد عن الشاطئ مستولين على الهاتف فقفز على المركب محاولا انتزاعه منهما إلا أنه حدث بينهم اشتباك بالأيدي، وقاوم "عقرب" لإعادة الهاتف إلا أن المتهمين حاصراه وقاما بدفعه ليسقط في المياه وابتعدا بالمركب تاركينه يغرق بعيدا عن الشاطئ، ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه واختفى وسط المياه والظلام وغرق سريعا خاصة أنه لا يستطيع السباحة.

صور الضحية

وأبلغ أصدقاء المجني عليه الشرطة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية واستمرت عملية البحث عن جثمان المجني عليه 24 ساعة وانتهت بانتشاله على مسافة كيلو من مكان الحادث، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما يواصل فريق البحث جمع المعلومات والتحريات عن هوية المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهما.

تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثمان "أحمد عقرب" بعدما أفاد الكشف الطبي المبدئي لمفتش الصحة ومناظرة النيابة العامة خلو الجثة من الإصابات أو الطعنات وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما شقيقان، وتمكنوا من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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