معاينة حريق معرض سيراميك: ماس كهربائي تسبب في تفحم المكان بالكامل

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق التهم معرض سيراميك في منطقة الوراق بالكامل، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحقيقات والمعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم المعرض بالكامل، دون أي إصابات بسبب ماس كهربائي

نشوب حريق في معرض سيراميك بالوراق

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في معرض سيراميك بدائرة قسم شرطة الوراق، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية الى مسرح الواقعة.

ونجحت سيارات الإطفاء في إخماد النيران بعد محاصرته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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