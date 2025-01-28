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غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين، من المستهدف؟

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

حذرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) المواطنين في المملكة المتحدة من غرامة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني، إذا لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الذاتية قبل نهاية الشهر الجاري.

                            

العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية

ويعد السبت المقبل، 31 يناير، هو الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية الذين يحققون دخلًا يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا. وفق ما نشر موقع "لادبيبل" البريطاني. 

 

غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني

وفي حال عدم الالتزام بالموعد، سيواجه المخالفون غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامات يومية قدرها 10 جنيهات إسترلينية بعد ثلاثة أشهر من التأخير، تصل إلى حد أقصى قدره 900 جنيه إسترليني.

كما ستتم إضافة رسوم بنسبة 7.25 بالمئة على أي مدفوعات متأخرة.

يُذكر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قد أصدرت هذا التحذير مع اقتراب الموعد النهائي، مطالبة الجميع بضرورة تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية.

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