السبت 25 يناير 2025
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محافظ بني سويف يحضر الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عمر بن عبد العزيز

بني سويف تحتفل بذكرى
بني سويف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، فيتو

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهالي وقيادات المحافظة بذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا الله أن يعم الأمن والاستقرار والرخاء على مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تعود هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على الشعب المصري.

 

أوقاف بني سويف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج 

جاءت تهنئة محافظ بني سويف، خلال حضوره احتفال وزارة الأوقاف بهذه المناسبة، الذي أُقيم بمسجد عمر بن عبد العزيز عقب صلاة المغرب. حضر الاحتفال نائب المحافظ السيد بلال حبش، اللواء حازم عزت السكرتير العام، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان.

 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ فراج أحمد فراج، تلتها كلمة ألقاها وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر، تناول فيها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

إبتهالات وتواشيح بمسجد عمر بن عبد العزيز

 

واختُتم الحفل بابتهالات وتواشيح دينية قدمها الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب المسجد، وفي نهاية الاحتفال، قام المحافظ بتكريم عدد من الأئمة والدعاة المتميزين والحاصلين على الدراسات العليا تقديرًا لجهودهم في خدمة الدعوة الإسلامية.

 

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