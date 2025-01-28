محمود التهامي يحيي أمسية ثقافية في قطر غدا

يحيي المنشد محمود التهامي أمسية غدا الأربعاء في دولة قطر بصحبة الفرقة القومية للموسيقى العربية، وتقام الأمسية علي المسرح الكبير بدرب الساعي ضمن فعاليات "الأسبوع المصري الثقافي".

ومؤخرا طرح فريق مسار إجباري أغنيته الجديدة “بنتكلم ” وشاركهم الغناء المنشد محمود التهامي، وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية بنتكلم لـ فريق مسار إجباري والمنشد محمود التهامي

أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري ومحمود التهامي من كلمات أحمد أسامة ومحمد التهامي ومن ألحان هاني الدقاق

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