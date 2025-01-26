الأحد 26 يناير 2025
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ملفات وحوارات

تفاصيل مقتل سائق توكتوك على يد سيدة بالوراق.. المجني عليه حاول ابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية.. المتهمة تستدرجه وتطعنه بسكين وفرت هاربة.. وقانوني يكشف العقوبة المتوقعة

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة في جريمة قتل سائق توكتوك علي يد سيدة في الوراق، بعد محاولة ابتزازه لها.

وأصدرت النيابة عدة قرارات بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال أسرة سائق توكتوك وشهود العيان، وكشف شهود العيان، أنهم عثروا على جثة القتيل بمدخل العقار الذي يقيم به، عقب اعتداء المتهمة عليه بسلاح أبيض.

وكشفت مناظرة جثة سائق توك توك المتوفي وجود إصابات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

 

اعترافات المتهمة بقتل سائق توك توك

 

أدلت المتهمة بقتل سائق توك توك فى الوراق باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجيزة بارتكاب الجريمة.

وأفادت المتهمة خلال التحقيقات أن المجني عليه كان يوصلها بالتوك توك الخاص به، وحاول ابتزازها لإقامة علاقة معها، وتهديدها بالاتصال بزوجها، حتى يطلقها.

أضافت أنها قررت التخلص من المجني عليه، لإصراره على ابتزازها، فاستدرجته لمدخل مسكنه، واعتدت عليه بسكين، مما أسفر عن مقتله، وفرت هاربة عقب ارتكابها الجريمة، وأرشدت عن السلاح المستخدم في الحادث.

 

وأمرت النيابة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي المتهمة بالجيزة 

 

ورد بلاغ لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة الوراق، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسكين على يد سيدة تم تحديد هويتها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجنى عليه ابتزازها، لإقامة علاقة معها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 

العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها علي المتهم

 

قال الدكتور عبدالله محمد المحامي:  لم يعفي تعرض المتهمة للابتزاز من عقوبة القتل العمد التي تصل للإعدام، وخاصة أن القضية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، فالمتهمة أعدت العدة وجهزت لإرتكاب الجريمة ووضعت الخطط ونفذتها، واستدرجت المتهم وطعنته، موضحا سلوك أي شخص لا يبح للآخرين قتله فنحن في بلد قانون، وكل شخص يستطيع أخذ حقه بالقانون.

واستكمل: طالما توافر عنصر الإصرار والترصد، فبذلك توافرت جريدة القتل العمد.

والقتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

 

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الوراق الجيزة منطقة الوراق

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