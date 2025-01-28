الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

كولر يستفسر من الجهاز الطبي للأهلي عن تطورات إصابة طاهر محمد

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

استفسر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء عن تطورات إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق والذي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية.   

ويخوض طاهر محمد طاهر المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث من المفترض أن يخضع لاعب الأهلي لأشعة جديدة من أجل تحديد موعد إعلان جاهزيته للمباريات المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أمس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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