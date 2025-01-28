الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

بقوة من 1500 عنصر، شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم

اعتقال الشيخ رائد
اعتقال الشيخ رائد صلاح، فبتو

داهم نحو 1500 عنصر من شرطة  الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قوات خاصة وحرس الحدود تابعة لها، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأماكن في أم الفحم.

الاحتلال يداهم مئات الاماكن في أم الفحم 

 

كما اعتقلت شرطة  الاحتلال الشيخ رائد صلاح، رئيس لجنة إفشاء السلام وحظرت أنشطة اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة، في عملية غير مسبوقة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الفلسطينيين على إخلاء منازلهم عند مدخل مخيم جنين الشرقي بالضفة الغربية.

 

الاحتلال يداهم المنازل عند منطقة دوار الحصان 

 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال داهمت المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيدًا لهدم أجزاء منها".

ووفق الوكالة: "تواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديدًا في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب، كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب".

 

إسرائيل تجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرقي جنين

 وطبقا للوكالة: "يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى مدينة جنين ومخيمها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم".

وأشارت "وفا" إلى أنه “لليوم الثامن على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلا عن تدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه”.

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