جيش الاحتلال يكثف عملياته في طولكرم بالضفة الغربية

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع فصائل فلسطينية.

تدمير البنية التحتية في مخيم طولكرم

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، دمرت جرافات إسرائيلية البنية التحتية في مخيم طولكرم، فيما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق، جراء العملية الإسرائيلية العسكرية.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم ضاحية اكتابا في طولكرم pic.twitter.com/BbBSYxALBo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2025

عمليات الاحتلال في طولكرم

كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، والبنية التحتية وشبكة المياه الرئيسة، وطالت عمليات التدمير أيضا الأرصفة ومداخل المحلات التجارية في المنطقة.

وأجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عائلات فلسطينية على النزوح من مساكنها بمخيم طولكرم، تحت تهديد السلاح.

وحطمت الجرافات عددا من المركبات المتوقفة على جوانب الأرصفة في المدينة، وتحديدا مطلع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الذي يشهد حصارا مشددا عليه من قبل الآليات الإسرائيلية.

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