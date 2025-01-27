أخبار الفن اليوم: وفاة حسن مظهر بعد صراع مع المرض.. طرح برومو مسلسل الكابتن.. محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا في حياته وهو يصلي

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توفي مساء اليوم الإثنين الفنان حسن مصطفى مظهر، عن عمر يناهز 45 عاما.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة “واتش إت”، عن برومو مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،عن البرومو التشويقي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

شارك الفنان محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة " الفتوى والدراما " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم الاثنين 27 يناير بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة (4) وسط حضور جماهيري قوي من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة، نظيره القطري؛ الشيخ؛ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني؛ في مستهل زيارته للعاصمة القطرية؛ الدوحة، تمهيدًا لافتتاح فعاليات الأيام المصرية الثقافية، التي تُقام خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري؛ في منطقة درب الساعي.

شارك الفنان محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة "الفتوى والدراما" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم الاثنين 27 يناير بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة (4) وسط حضور جماهيري قوي من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء غد الثلاثاء، بجاليري ضي الزمالك، أمسية شعرية وسردية تنظمها السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحت عنوان "قراءات من وإلى فلسطين".

يستعد الفنان مصطفي حجاج خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان ظهوري مخيف وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

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