أخبار الفن اليوم: وفاة حسن مظهر بعد صراع مع المرض.. طرح برومو مسلسل الكابتن.. محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا في حياته وهو يصلي
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض
توفي مساء اليوم الإثنين الفنان حسن مصطفى مظهر، عن عمر يناهز 45 عاما.
شاهد، البرومو التشويقي لمسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة “واتش إت”، عن برومو مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.
مسلسل "حكيم باشا" على شاشات المتحدة في رمضان
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.
طرح البرومو التشويقي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال "
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،عن البرومو التشويقي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.
شاهد.. بوستر مسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه في رمضان
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.
محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي
شارك الفنان محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة " الفتوى والدراما " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم الاثنين 27 يناير بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة (4) وسط حضور جماهيري قوي من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري في مستهل زيارته للدوحة
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة، نظيره القطري؛ الشيخ؛ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني؛ في مستهل زيارته للعاصمة القطرية؛ الدوحة، تمهيدًا لافتتاح فعاليات الأيام المصرية الثقافية، التي تُقام خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري؛ في منطقة درب الساعي.
حضور قوي لندوة محمد صبحي وعلي جمعة بمعرض القاهرة للكتاب (صور)
شارك الفنان محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة "الفتوى والدراما" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، اليوم الاثنين 27 يناير بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة (4) وسط حضور جماهيري قوي من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.
فعاليات خاصة بجناح السفارة الفلسطينية بمعرض القاهرة الـ 56
يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء غد الثلاثاء، بجاليري ضي الزمالك، أمسية شعرية وسردية تنظمها السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحت عنوان "قراءات من وإلى فلسطين".
تفاصيل أغنية مصطفي حجاج الجديدة ظهوري مخيف
يستعد الفنان مصطفي حجاج خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان ظهوري مخيف وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا