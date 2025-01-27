وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري في مستهل زيارته للدوحة

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة، نظيره القطري؛ الشيخ؛ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني؛ في مستهل زيارته للعاصمة القطرية؛ الدوحة، تمهيدًا لافتتاح فعاليات الأيام المصرية الثقافية، التي تُقام خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري؛ في منطقة درب الساعي.

شهد اللقاء؛ مناقشة استعدادات الجانبين لتنظيم الفعاليات؛ وأبرز الأنشطة التراثية والفنية التي تُقام خلال الأيام الثقافية، بما يُبرز التراث المصري العريق؛ والفنون المميزة التي تعكس الهوية الثقافية المصرية؛ وأكد الوزيران على أهمية التعاون الثقافي بين البلدين، ودور هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين.

مشاركة قطر في معرض الكتاب

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ عن سعادته؛ بمشاركة دولة قطر؛ كضيف شرف في الدورة الـ58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2027، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الثقافي الكبير يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والمعرفي.

تأتي الأيام المصرية الثقافية في قطر؛ كجزء من جهود وزارة الثقافة المصرية؛ لتعزيز الحوار الثقافي؛ والتواصل الإبداعي؛ مع دول العالم، وتقديم صورة متكاملة عن التراث والفنون المصرية؛ للجمهور القطري؛ والمقيمين في قطر.

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