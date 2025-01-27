فعاليات خاصة بجناح السفارة الفلسطينية بمعرض القاهرة الـ 56

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء غد الثلاثاء، بجاليري ضي الزمالك، أمسية شعرية وسردية تنظمها السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحت عنوان "قراءات من وإلى فلسطين".

ويشارك في الأمسية الشاعر عامر بدران، والشاعر مهيب البرغوثي، والشاعرة جمانة مصطفى، والشاعر ماهر المقوسي، كما تشهد عزفا موسيقيا للفنان أحمد القريناوي.

نشاط السفارة الفلسطينية بمعرض الكتاب

وتشارك فلسطين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي الـ56 وعدد من الفعاليات أعلنت عنها مستمرة بجناحها منذ بداية المعرض، حيث يشهد جناحها اليوم الإثنين الساعة 4 عصرا حضور الكاتبة نجوى غانم، ويوم الأربعاء 29 يناير الساعة 12 ظهرا تتواجد الشاعرة ابتسام أبو سعدة، وفي الساعة 6 مساء الكاتب يتواجد حبيب هنا.

وفي يوم الخميس 30 يناير الساعة 12 ظهرا يتواجد الكاتب هشام محمود، وفي الساعة 4 عصرا الشاعر عبد الناصر صالح، ويوم الجمعة الساعة 12 ظهرا الكاتب محمود مفلح، وفي الساعة 4 عصرا الكاتب إبراهيم شلبي.

وفي يوم الأحد 2 فبراير الساعة 12 ظهرًا تتواجد الشاعرة إيمان زياد، وفي الساعة 4 عصرا الكاتب رائد قديح، ويوم الثلاثاء 4 فبراير الساعة 12 ظهرا الكاتبة شيماء خطاب.

وفي ذات السياق، تنظم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة برنامجا ثقافيا شاملا في مركزها الثقافي داخل مقر السفارة في التجمع الخامس، حيث تعقد ظهر يوم السبت الموافق 1 فبراير فعالية إشهار وتوقيع للإصدارات الفكرية والأدبية للكتاب والأدباء الفلسطينيين والمصريين والعرب الذين كتبوا عن فلسطين خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتقدم كذلك قراءات لنصوص الكتاب الشهداء من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، حيث تبدأ فعاليات اليوم من الساعه ١٢ ظهرا.

كما تنظم أمسيتها الثانية في جاليري ضي الزمالك "قراءات من وإلى فلسطين" في السادسة من مساء الاثنين ٣ فبراير يشارك فيها الكاتب ناصر عطا الله، والشاعرة إيمان زياد، والشاعر وسام عويضة، والشاعر هشام محمود، والفنان أحمد القريناوي.

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