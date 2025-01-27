طرح البرومو التشويقي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال "

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،عن البرومو التشويقي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

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ويشهد مسلسل شهادة معاملة أطفال، عودة الفنان محمد هنيدي لتقديم الدراما التليفزيونية، بعد غياب ست سنوات، حيث كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل “أرض النفاق”، الذي عرض في شهر رمضان عام 2018



مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.

"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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