الإثنين 27 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض

حسن مظهر
حسن مظهر

توفي مساء اليوم الإثنين الفنان حسن مصطفى مظهر، عن عمر يناهز 45 عاما. 

كتبت ابنة خال الفنان، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منشورًا قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى  حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

 

الفنان حسن مظهر 

الفنان الراحل حسن مصطفى مظهر من مواليد 1980، بدأ نشاطه الفني في فى منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية.

شارك في عدد من الأفلام في السينما المصرية منها، حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.

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حسن مظهر الفنان حسن مظهر فيلم الجراج

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