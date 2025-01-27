يوم الزحف العظيم، حماس تعلن عودة أكثر من 300 ألف نازح إلى شمال غزة اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عودة أكثر من 300 ألف نازح من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

عودة 300 ألف نازح إلى شمال غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي فى غزة التابع لحركة حماس، أن نسبة الدمار بمحافظتي غزة والشمال أكثر من 90%

وأضاف المكتب، أن أهالي محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل عاجل.

بثت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، تسجيلا مصورا للرهينة الإسرائيلي، أربيل يهود، بعد تشكيك تل أبيب حلو مصيرها ومحاولة عرقلة عودة النازحين إلى شمال غزة حتى ظهورها.

خطة سموتريتش لتهجير سكان غزة خارج القطاع

وتماشيا مع خطة تهجير سكان غزة، قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) تسلئيل سموتريتش، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يعد خطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينت "من أجل تهجير السكان من غزة".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف "يجب علينا الآن تعيين رئيس أركان هجومي، ينفذ بشكل كامل ودون تردد المهمة الواضحة التي تم تحديدها له والتي سيتم تحديدها مرة أخرى من قبل المستوى السياسي - احتلال غزة ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية".

وقال سموتريتش فى بيان صادر عن مكتبه: "إن فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزير المتطرف يعارض وقف الحرب في قطاع غزة بشدة: "فقط التفكير خارج الصندوق بحلول جديدة سيوفر حلًا للسلام والأمن". وأكد: "سأعمل مع رئيس الوزراء والمجلس الأمني لضمان وجود خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن".

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