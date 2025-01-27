بن غفير عن عودة النازحين إلى شمال غزة: انتصار لحماس وهزيمة لإسرائيل

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة هي جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة لوقف إطلاق النار.

بن غفير يعلق على عودة النازحين إلى شمال غزة

وزعم بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "إن افتتاح طريق نتساريم هذا الصباح ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال قطاع غزة هي صور من انتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة. هذا ليس ما يبدو عليه النصر الكامل - هذا ما يبدو عليه الاستسلام الكامل".

وأضاف: "لم يقاتل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الأبطال ولم يضحوا بأرواحهم في قطاع غزة لجعل هذه الصور ممكنة".

بن غفير يطالب بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة

وطالب وزير الأمن القومي السابق بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، وقال:" يجب علينا العودة إلى الحرب والتدمير".

وقد بدأ الآلاف من النازحين الفلسطينيين في غزة يتدفقون إلى شمال القطاع بعد أن انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من محور نتساريم، فيما انتشرت طواقم الإسعاف على شارع الرشيد لاستقبال النازحين العائدين.

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