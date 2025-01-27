الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود توجه رسالة إلى نتنياهو فى أول ظهور لها (فيديو)

أربيل يهود، فيتو
أربيل يهود، فيتو

بثت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، تسجيلا مصورا للرهينة الإسرائيلية، أربيل يهود، بعد تشكيك تل أبيب حول مصيرها ومحاولة عرقلة عودة النازحين إلى شمال غزة حتى ظهورها.

رسالة أربيل يهود إلى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وترامب

وقالت أربيل يهود فى المقطع المصور الذي يؤكد وجودها: أطلب من نتنياهو وترامب العمل على ضمان استمرار وقف إطلاق النار فى غزة لكى يعود جميع الأسرى.

اتفاق المقاومة على تسليم أربيل يوم الجمعة المقبلة

وكشفت مصادر من المقاومة مساء أمس الأحد، أن حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي" اتفقتا على إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود يوم الجمعة المقبل.

 

وقالت المصادر: إن الحركتين اتفقتا على إطلاق سراح يهود قبل 24 ساعة من دفعة الرهائن الثالثة، التي سيتم الإفراج عنها يوم السبت المقبل.

وأضافت، أنه سيُفرج عن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، مقابل الإفراج عن 30 فلسطينيا وعودة النازحين لشمال غزة.

وستشمل قائمة الـ30 فلسطينيا أصحاب الأحكام المؤبدة وأوضحت المقاومة الفلسطينية، أنه تم تبليغ الوسطاء بهذا القرار، "في انتظار رد إسرائيل".

الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود سيفرج عنها قبل الجولة المقبلة

في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بـ"الجهاد الإسلامي" قوله إن "الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود سيفرج عنها قبل الجولة المقبلة من تحرير الرهائن".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب لم تؤكد بعد التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح يهود، مضيفة أن المحادثات مستمرة وهناك تقدم".

 

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