مشاهد العودة إلى شمال غزة تعكس صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على تجاوز المحن

شهد قطاع غزة، الإثنين، توافد النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

المواقع العسكرية في الجزء الغربي والأوسط لمحور نتساريم

في ساعات الصباح الباكر، انسحبت قوات الاحتلال من المواقع العسكرية في الجزء الغربي والأوسط لمحور نتساريم، الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه، متمركزة في نقاط شرقية.

وأفسح هذا الإجراء المجال أمام بدء عودة النازحين، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار وقف إطلاق النار.

عند الساعة التاسعة صباحًا، بدأ النازحون في التحرك عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات، بعد خضوعها لإجراءات التفتيش الصارمة التي فرضتها قوات الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يراقب عملية العودة باستخدام تقنيات متقدمة، بما في ذلك المراقبة الجوية، لمنع أي محاولات تهدف إلى إدخال أسلحة أو مسلحين إلى شمال القطاع.

منطقة معبر رفح ومحور صلاح الدين

ترافق تنفيذ وقف إطلاق النار مع تحذيرات مشددة من جيش الاحتلال، الذي منع الاقتراب من أماكن انتشار قواته على طول القطاع، بما في ذلك منطقة معبر رفح ومحور صلاح الدين، وزعم الاحتلال أنه يحتفظ بحق الرد على أي خرق للاتفاق، مما يضع تحديات أمام استمرار الهدنة.

تبادل الأسرى.. خطوة أخرى في الاتفاق

إلى جانب وقف إطلاق النار، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الطرفين. بموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل إعادة جنود إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة في غزة. هذه الخطوة قوبلت بترحيب شعبي واسع في غزة، حيث تعد صفقة تبادل الأسرى إنجازًا إنسانيًا وسياسيًا للفصائل الفلسطينية.

آمال بإعادة إعمار قطاع غزة

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، بأن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى منازلهم لأول مرة في تاريخ الصراع مع إسرائيل تعكس صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على تجاوز المحن.

وأكد نعيم أن الشعب الفلسطيني مصمم على إعادة بناء قطاع غزة رغم التحديات والدمار الكبير.

تأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي لمدى التزام الطرفين ببنود الاتفاق، وسط دعوات لإطلاق مبادرات لإعادة إعمار غزة وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

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