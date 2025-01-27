الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يعتقل شقيق الأسير أشرف زغير بعد يوم من تحريره ضمن الصفقة

فرحة أهالى الأسرى،
فرحة أهالى الأسرى، فيتو

داهمت قوات تابعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم منزل أشرف زغير، الأسير سابق من حماس، أفرجت عنه في نفس اليوم في إطار اتفاق غزة، واعتقلت شقيقه، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

قوات الاحتلال تعتقل شقيق الأسير المحرر أشرف زغير

وقالت "نيويورك تايمز"، إن أحد صحفييها، كان يجري مقابلة في ضواحي القدس في ذلك الوقت، مع أشرف زغير، وهو عضو في حماس، أدين في  2002 بتهمة تهريب منفذي هجمات انتحارية. 

شقيق زغير

وقالت الصحيفة إن الجنود الإسرائيليين، اعتقلوا شقيق أشرف زغير وطردوا الصحفيين من المنزل.

بدوره، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه داهم المنزل بناءً على "معلومات استخباراتية وفيديوهات تظهر إطلاق نار وتحريضًا على الإرهاب في المنطقة" وأضاف البيان أن "شقيق زغير اعتقل بسبب رفع راية حماس"

وذكرت الصحيفة، أن المداهمة هدفت لمنع احتفال الفلسطينيين بالإفراج عن الأسير زغير في إطار اتفاق غزة.

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شقيق زغير الجيش الإسرائيلي حماس اتفاق غزة القدس أشرف زغير

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