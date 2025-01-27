شاهد، مسئول مصري ينظم حركة الآلاف من الفلسطينيين للعودة إلى شمال غزة

عودة النازحين الفلسطينيين لشمال قطاع غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد المصريين، من العاملين التابعين للجنة المصرية القطرية، وهو يقوم بتنظيم تحرك سكان غزة إلى شمال القطاع، حيث شهدت المنطقة، اليوم الاثنين، نزوح الآلاف من سكان قطاع غزة إلى أرضهم ومنازلهم شمال القطاع.

مصري يوجه الفلسطينيين العائدين لشمال غزة



وأظهر مقطع الفيديو أحد المصريين العاملين في اللجنة المصرية القطرية، المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه منذ نحو أسبوعين، وكان المصري ينظم حركة سير الفلسطينيين النازحين والعائدين وتحركهم نحو شمال قطاع غزة، وكان يقول: "بعد أذن كل الركاب.. التحرك عن طريق المشاة، حمد الله بالسلامة"

فيديو يوثق طريقة عمل اللجنة المصرية القطرية، حيث يظهر في الفيديو أشخاص ينادون النازحين عبر مكبرات الصوت بلكنة مصرية، ويعطونهم التعليمات اللازمة لعبورهم إلى الجهة الأخرى، شمال غزة، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات https://t.co/lwHhHIxtna pic.twitter.com/Ce7S1JhS9g — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025

اللجنة المصرية القطرية تراقب تحرك الفلسطينيين لشمال القطاع

وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "فيديو يوثق طريقة عمل اللجنة المصرية القطرية، حيث يظهر في الفيديو أشخاص ينادون النازحين عبر مكبرات الصوت بلكنة مصرية، ويعطونهم التعليمات اللازمة لعبورهم إلى الجهة الأخرى، شمال غزة ، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات"



وقال تامر أدهم: "اللجنة المصرية القطرية" هي المسؤولة عن المراقبة أثناء العبور من الجنوب إلى الشمال عبر بوابة إلكترونية، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذه المرحلة. تسمح البوابة الإلكترونية بعبور 100 مركبة في الساعة، ويُلاحظ وجود بعض الجنود الإسرائيليين في نقطة مراقبة، الذين من المفترض أن ينسحبوا مع الوصول إلى اليوم الـ22 من تنفيذ الاتفاق."

مصري من اللجنة المصرية القطرية يوجه الفلسطينيين نحو شمال القطاع، فيتو



ويشير النشطاء إلى أن "الاتفاق ينص على الانسحاب إلى الجهة الشرقية من محور نتساريم مع السيطرة على طريق صلاح الدين، والمركبات تعبر من صلاح الدين. الانسحاب من هناك يكون في اليوم ال22 من الاتفاق"

وعلق البلوجر محمد رشاد فقال "إنها العودة الأولى بتاريخ فلسطين ولن تكون الأخيرة. فهذه الأرض لها أصل وجذر وهؤلاء هم أصلها وأهلها."

فتح شارع صلاح الدين لعودة أهل غزة لشمال القطاع



الجدير بالذكر أنه تم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات باتجاه واحد من الجنوب لشمال غزة، بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين فى غزة العودة إلى شمال القطاع.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تواجدت على شارع الرشيد غرب مدينة غزة؛ لاستقبال النازحين العائدين إلى شمال القطاع، لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.



ودعت وزارة الصحة الفلسطينية الجميع إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن تفاصيل عودة سكان شمال قطاع غزة والمحاذير التي أطلقوها بهذا الشأن، اليوم الإثنين، بعد حل أزمة المجندة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال فى بيانه: "إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة"، إن التعليمات التالية ستدخل حيز التنفيذ، و"سيسمح بعودة السكان مشيًا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحًا".

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