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خارج الحدود

بنوك غزة تعود للعمل تدريجيا بداية من الغد الثلاثاء

بنوك غزة، فيتو
بنوك غزة، فيتو

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يستأنف الجهاز المصرفي العمل تدريجيا في قطاع غزة بدءا من صباح غد الثلاثاء.

الجهاز المصرفي يستأنف عمله فى قطاع غزة

يأتي قرار استئناف العمل في بنوك غزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع منتصف الشهر الجاري، بعد أكثر من 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي.

وكشفت سلطة النقد الفلسطينية في بيان، أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتَي دير البلح والنصيرات.

 

ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيي الشنار، القول إن "سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور، لتشمل مناطق أخرى في شمال القطاع وجنوبه".

شروط عودة عمل فروع البنك في غزة للعمل 

وأضاف البيان أن زيادة عدد فروع البنوك العاملة فى غزة "مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن".

وحثّ الشنار السكان في قطاع غزة على "الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، التي توفرها سلطة النقد" إلى حين إدخال عملة ورقية للقطاع.

وكانت سلطة النقد قد كشفت في بيان الأسبوع الماضي، أنها أعدت وإدارات البنوك، على مدار الأشهر الماضية، خططًا تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنها تعمل على وضع تلك الخطط موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.

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سلطة النقد الفلسطينية قطاع غزة غزة الجهاز المصرفي بنوك غزة

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