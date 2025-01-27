خبير عسكري: اندفاع الفلسطينيين لشمال غزة أحبط المشاريع الإسرائيلية

قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري، إنّ اتفاق الهدنة الحالي بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ينص، في إحدى مراحله، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم إلى مناطق قريبة من غلاف غزة، مشيرًا، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعليًا بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

الانتشار الإسرائيلي في قطاع غزة



وأضاف فرحات خلال تصريحات بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتشار الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بما يحدث في الضفة الغربية، حيث توجد أعداد كافية من القوات الإسرائيلية هناك لتنفيذ عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

عمليات العدو الإسرائيلي على نابلس

وأوضح أن قوات الاحتلال تتركز حاليًا في جنين وتنتقل إلى طولكرم، ومن المحتمل أن تنفذ عمليات في نابلس ومناطق أخرى بالضفة.



اتجاه الفلسطينيين باتجاه شمال غزة

وأكد الخبير العسكري أن الاندفاع الفلسطيني باتجاه شمال غزة أحبط جميع المخططات الإسرائيلية، بما في ذلك خطة الجنرالات التي كانت تهدف إلى إخلاء شمال القطاع من سكانه لإقامة مستوطنات إسرائيلية في تلك المنطقة.

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