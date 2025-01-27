الاحتلال يقر باغتيال الشهيدين إيهاب أبو عطيوي ورامز ضميري في طولكرم

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باغتيال عنصرين من حركة حماس في طولكرم، من خلال عملية مشتركة مع الشاباك.

الاحتلال يعلن اغتيال إيهاب عطيوي قائد شبكة حماس بطولكرم

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "اغتلنا بعملية مشتركة مع الشاباك إيهاب عطيوي قائد شبكة حماس بطولكرم، ومسلحا آخر".

ونعت حركة حماس، فى وقت سابق اليوم، الشهيدين إيهاب أبو عطيوي القائد بالحركة، ورامز ضميري، اللذين استشهدا بعد قصف الاحتلال مركبة كانا يستقلانها في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

القسام تنعى الشهيدين إيهاب أبو عطيوي ورامز ضميري

وقالت كتائب القسام، ننعى شهيدينا اللذين ارتقيا على أرض طولكرم الإباء القائد إيهاب أبو عطيوي والمجاهد رامز ضميري.

وتابع بيان القسام، حرب الاحتلال المسعورة في الضفة لن تجلب له الأمن ودماء شهدائنا ستكون دافعا لتصاعد المقاومة.

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