الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يقر باغتيال الشهيدين إيهاب أبو عطيوي ورامز ضميري في طولكرم

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باغتيال عنصرين من حركة حماس في طولكرم، من خلال عملية مشتركة مع الشاباك.

الاحتلال يعلن اغتيال إيهاب عطيوي قائد شبكة حماس بطولكرم

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "اغتلنا بعملية مشتركة مع الشاباك إيهاب عطيوي قائد شبكة حماس بطولكرم، ومسلحا آخر".

ونعت حركة حماس، فى وقت سابق اليوم، الشهيدين إيهاب أبو عطيوي القائد بالحركة، ورامز ضميري، اللذين استشهدا بعد قصف الاحتلال مركبة كانا يستقلانها في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

القسام تنعى الشهيدين إيهاب أبو عطيوي ورامز ضميري

وقالت كتائب القسام، ننعى شهيدينا اللذين ارتقيا على أرض طولكرم الإباء القائد إيهاب أبو عطيوي والمجاهد رامز ضميري.

وتابع بيان القسام، حرب الاحتلال المسعورة في الضفة لن تجلب له الأمن ودماء شهدائنا ستكون دافعا لتصاعد المقاومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيهاب أبو عطيوي رامز ضميري الاحتلال قائد شبكة حماس طولكرم الضفة الغربية

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل شقيق الأسير أشرف زغير بعد يوم من تحريره ضمن الصفقة

إعلام عبري: حكومة الاحتلال توسع العدوان على جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية

القسام تبث مشاهد من كواليس الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية 
ads

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

بث مباشر، قرعة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

اللمسات الأخيرة لحفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 (صور)

العنب يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية