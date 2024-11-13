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خارج الحدود

إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم

القوات الإسرائيلية،فيتو
القوات الإسرائيلية،فيتو

اغتالت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اثنين من قادة الأجنحة المسلحة التابعة لحركة "فتح" في مخيم طولكرم، بعد محاصرتهما في منزل لعدة ساعات.

اغتيال اثنين من قادة فتح

وذكرت وكالة "وفا" أن "القوات الإسرائيلية حاصرت منزلًا لعائلة شريم في ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم ، واحتجزت جثمانيْهما قبل انسحابها من المكان".

وأفادت الوكالة بأن عملية الاغتيال رافقها "إطلاق الرصاص الحي وقذائف (أنيرجا)، باتجاه المنزل، مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض".

وأوضحت أن "قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها إلى العزبة وفرضت طوقًا عسكريًا على جميع مداخلها، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور".

وذكرت مصادر وحسابات فلسطينية أن القياديين الفلسطينيين اللذين تم اغتيالهما هما ثائر عمارة ومأمون شريم من المجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح في طولكرم.

 

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