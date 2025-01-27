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محافظات

احتفالًا بعيد الشرطة، الكشف الطبي على 250 مواطنًا بالإسماعيلية (صور)

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني قافلة طبية بحي السلام؛ احتفالًا بعيد الشرطة المصرية.  

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أبرز تخصصات القافلة الطبية المجانية  

ومن جانبها، أشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، عظام، أنف وأذن، جلدية، ورمد)، إلى جانب تقديم 40 نظارة طبية مجانية لعدد من الحالات الطبية التي تحتاج لذلك. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

إجمالى عدد المنتفعين من القافلة 

وأضافت وكيل وزارة  التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 250 مواطنا من أهالي المنطقة. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

وتأتي فعاليات القافلة تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وفي إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر 2030 والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وكانت قد نفذت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية المرحلة الثانية من مشروع "جودة الطفولة المبكرة"، حيث بدأت الفعاليات بخطة بناء القدرات لمقدمي الرعاية في حضانات الجمعيات الأهلية. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

إقامة التدريب لمدة خمسة أيام 

شهد التدريب الذي سيستمر لمدة خمسة أيام، مشاركة ٢٤ ميسرة حضانة من مختلف الإدارات الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا".   

 

تحسين مستوى العمل

وأكدت نعومي ماتسوموتو، كبير مستشاري مشروع جايكا، أهمية هذه التدريبات لتحسين مستوى العمل في الحضانات وضمان توفير بيئة تربوية آمنة للأطفال. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

إقامة ندوة مودة 

وفي سياق آخر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، "ندوة مودة" لمكلفات الخدمة العامة المقبلات على الزواج، حيث تناولت عناصر مثل كيفية اختيار شريك الحياة وأسس نجاح الحياة الزوجية. 

 

وحاضر الندوة دكتور محمود عبد السلام، أحمد عباس منسق مشروع مودة بالوزارة، هالة صابر منسقة المديرية ومديرة الخدمة العامة، واستفاد منها ١٥٧ مكلفة. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي، تم تنظيم ندوة دينية بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية؛ لتقديم التوجيه والإرشاد لمكلفات الخدمة العامة، واستهدفت الفعالية نفس العدد من المكلفات، بالإضافة إلى فعاليات توعوية بدار الرحمة للبنين ودار المسنين.

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