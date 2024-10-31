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محافظات

تضامن الإسماعيلية توزع 600 صندوق مواد غذائية على الأسر المعيلة

جانب من المساعدات،
جانب من المساعدات، فيتو

قامت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظة الإسماعيلية. 

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الأماكن المستهدفة

حيث تم توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على 600 أسرة، بمركز ومدينة أبو صوير بعزب (أبو خروع، فرغل، السلام)، وفي مركز ومدينة القصاصين تم التوزيع بقرى (أم عزام، منشية مبارك، الهيش، الشروق).

دعم الأسر الأولى بالرعاية 

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة وذلك وبالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ومتطوعين من الشباب لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية. 

 

الاهتمام بالأسر المعيلة 

مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.  

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 
 

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