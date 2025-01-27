الإثنين 27 يناير 2025
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فيلم "عمل فدائي" يعيد إحياء الذاكرة الفلسطينية في مهرجان الإسماعيلية الدولي

"عمل فدائي"، فيلم فلسطيني يشارك في مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام، فيتو

 يشارك الفيلم الفلسطيني، "عمل فدائي" للمخرج كمال الجعفري في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، مقدمًا شهادة بصرية مؤثرة عن الذاكرة الفلسطينية المنهوبة. 

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الفيلم إنتاج مشترك مع عدة جهات 

 يُعد الفيلم الذى سيعرض بدورة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية، إنتاجًا مشتركًا بين فلسطين وألمانيا والبرازيل وقطر، يسعى لإحياء مجموعة من الوثائق والمواد الأرشيفية التي سُرقت خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، خلال هذا الاجتياح، اقتحم الجيش الإسرائيلي مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت ونهب أرشيفًا ضخمًا كان يضم وثائق تاريخية فلسطينية وصورًا فوتوغرافية وأفلامًا نادرة، تجسد شواهد مهمة على النضال الفلسطيني وملامح الهوية الوطنية. 

 

تسليط الضوء على الواقعة المؤلمة 

 يسلط الفيلم الضوء على هذه الواقعة المؤلمة، حيث يبرز كيف أصبحت هذه المواد، التي تُعتبر جزءًا من التراث الفلسطيني، ضمن الأرشيف الإسرائيلي، مما يعكس استمرار محاولات تغييب الهوية الفلسطينية ومحو الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني.

الفيلم عمل فدائي،فيتو
الفيلم عمل فدائي،فيتو

إعادة بناء الذاكرة البصرية للأعمال الفدائية 

من خلال رؤيته السينمائية العميقة، يُعيد كمال الجعفري بناء هذه الذاكرة البصرية كعمل فدائي حقيقي، ويقدم الفيلم محاولة مقاومة فنية وثقافية لاستعادة ما سُلب، ويُذكّر العالم بضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ليس فقط على الأرض، بل أيضًا في التاريخ والذاكرة. 

 

عرض الفيلم بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 

يأتي عرض الفيلم في مهرجان الإسماعيلية الدولي كخطوة مهمة لتعريف الجمهور العربي والدولي بقضية الأرشيف الفلسطيني المنهوب، من خلال هذه المشاركة، يواصل كمال الجعفري تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن المقاومة ليست فقط بالسلاح، بل بالفن الذي يُخلد التاريخ ويُعيد للذاكرة حقها. 

 

يُعد “الفيلم عمل فدائي” شهادة على قوة الإبداع الفلسطيني، وقدرته على مواجهة محاولات الإلغاء، مُذكّرًا بأن الهوية الفلسطينية ستبقى حية في القلوب والوجدان، مهما حاول الاحتلال طمسها. 

 

نبذة عن المخرج الفلسطيني كمال جعفر 

يذكر أن كمال الجعفري، مخرج الفلسطيني مميز، يُعد أحد أبرز صانعي الأفلام الذين يستخدمون السينما كأداة مقاومة، درس السينما في أكاديمية الفنون الإعلامية في كولونيا ويعيش حاليًا في برلين.  

 

وعمل الجعفري مدرسًا للسينما في "ذا نيو سكول" بنيويورك وأكاديمية السينما والتلفزيون الألمانية في برلين، يواصل إبداعه كعضو في معهد الأفكار والخيال بجامعة كولومبيا.

 

في مايو 2024، احتفى المهرجان الدولي للسينما المستقلة في لشبونة بمسيرته السينمائية عبر عرض استعادة كاملة لأعماله كما شارك فيلمه القصير "أندر" في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، بينما حصل فيلمه "الفيلم عمل فدائي" على جائزة لجنة التحكيم الكبرى لمسابقة Burning Lights في مهرجان رؤى الواقع.

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