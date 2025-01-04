السبت 04 يناير 2025
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محافظات

تضامن الإسماعيلية تتعاون مع هيئة تعليم الكبار لتنظيم دورات تدريبية بالمحافظة (صور)

جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مبادرة "جسور"، وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية تحت إشراف نورهان عيد، تدريبًا مكثفًا استمر لمدة أسبوع لـ 133 ميسرة على مستوى الإدارات الثمانية بالمحافظة. 

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الهدف من المبادرة 

تهدف المبادرة إلى إعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية خلال عامين، مع تحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة المستحقات المالية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود. 

جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو

تنظيم تدريبات من وزارة التضامن الاجتماعي 

حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ولمدة أسبوع بتنظيم تدريبات من وزارة التضامن الاجتماعي، لتدريب 133 من الميسرات على مستوى الإدارات الثمانية؛ لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية، من خلال تحقيق 60000 دارس ناجح خلال عامين وصولًا لنسبة 7 % فأقل.  

 

أبرز الحضور خلال التدريبات 

وذلك بحضور عمر حمزة مستشار الوزيرة، دكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفو والبحوث، دكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا.  

جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو

وأضافت مها الحفناوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم تدريب الميسرات على مناهج شاملة، ليست قاصرة على القراءة والكتابة فقط، ولكن تحتوي أيضًا على موضوعات تهم المواطن ولها خلفية اجتماعية بالإضافة للتدريب على بعض القيم والبرامج التوعوية للدارس.

جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو
جانب من التدريبات،فيتو

وفي ختام الفعالية تم تكريم مدربي تعليم الكبار من محافظات الجمهورية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد لقاء خلال الأسبوع القادم لكلًا من مديرية التضامن الاجتماعي ومدير فرع هيئة تعليم الكبار بالاسماعيليه لوضع الخطة التنفيذية للمبادرة، كما أعلنت مبادرة جسور من خلال دكتور محمود حمزة، عن منح ثلاث ميسرات متميزات من كل إدارة في مجال تعليم الكبار مبلغ 10000جنيهًا كميسرين متميزين في المبادرة.
 

 

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