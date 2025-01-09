الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

تضامن الإسماعيلية تنفذ أنشطة مكثفة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والتوعية بأهمية التعليم (صور)

جانب من أنشطة التضامن
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو

 نفذت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، مجموعة من الأنشطة المتنوعة بهدف تعزيز الرعاية الاجتماعية والتوعية بأهمية التعليم ومحو الأمية.  

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حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الأمية 

 وشملت تلك الأنشطة إجراء زيارات منزلية (طرق الأبواب)، بقرى الإسماعيلية وتوعية المواطنين بأهمية التعليم ومحو الأمية، بالتعاون مع الرائدات. 

جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو

 كما تتضمن الأنشطة التدريب على الإسعافات الأولية، والمحافظة على البيئة، والتوعية بأهمية تعليم الأبناء.  

جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو

تدريب الرائدات الريفيات والميسرات 

 ومن جانبها أكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن الأنشطة شملت تدريب 156 رائدة في أكتوبر الماضي، على الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر ليكونوا سفراء في موقعهم للتوعية بالإسعافات الأولية.   

 

اهتمام محافظ الإسماعيلية بالاسر الأولى بالرعاية 

 وأشار إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام، ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.

جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو
جانب من أنشطة التضامن الاجتماعي،فيتو

 يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واستمرارًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية. 

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