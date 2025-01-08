الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الإسماعيلية تقدم الدعم لسيدة بعد حريق منزلها (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة في حصر خسائر منزل تعرض أمس للحريق وذلك بقرية أبو حليفة التابعة لقرية أبو عاشور.  

محافظ الإسماعيلية يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور) 

فتاة تنهي حياتها داخل عملها بالإسماعيلية

 

التحرك السريع فور تلقي البلاغ 

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أنه فور تلقي بلاغ حدوث حالة حريق بإحدى المنازل بقرية أبو حليفة، تم توجيه مدير الإدارة الاجتماعية بالتل ورئيس فريق الإغاثة للتوجه إلى المنزل المنكوب.  

 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

وضع الأسرة المتضررة من حادث الحريق 

وتبين أن صاحبة المنزل المنكوب من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة في الإسماعيلية وتم استيفاء المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة لصاحبة المنزل. 

 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

تسكين المتضررين من الحادث 

وأضافت وكيل وزارة التضامن في الإسماعيلية أنه تم الاتفاق على تسكين الحالة بالتعاون مع أهالي القرية لحين إعادة المنزل لحالته، وسيتم منح السيدة ٢ مرتبة و٤ بطاطين إغاثة عاجلة من مهمات الإغاثة الموجودة بالإدارة، لحين انتهاء الإجراءات المستندية للحالة كما سيتم رفع كفاءة المنزل وتسقيفه لظروف الشتاء والبرد، من خلال مشاركة المجتمع الأهلي، كما سيتم توفير أجهزة وأثاث ومفروشات مقدمة من مؤسسة التكافل. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية حريق منزل بالإسماعيلية تضامن الاسماعيلية قرية ابو خليفة

مواد متعلقة

معظمهم من النساء والأطفال، أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

إصابة 21 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

تضامن الإسماعيلية تتعاون مع هيئة تعليم الكبار لتنظيم دورات تدريبية بالمحافظة (صور)

"تضامن الإسماعيلية" تنظم ندوات توعوية عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما (صور)

ads

الأكثر قراءة

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

وصفه بلفظ خارج واتهمه بتوريط أمريكا، ترامب ينشر فيديو لأستاذ جامعي يهاجم نتنياهو بسبب العرب

وصفوه بالخطير، اللقطات الأولي لبحيرة حمم بركان "أرتا إليه" في إثيوبيا (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية