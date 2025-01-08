تضامن الإسماعيلية تقدم الدعم لسيدة بعد حريق منزلها (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة في حصر خسائر منزل تعرض أمس للحريق وذلك بقرية أبو حليفة التابعة لقرية أبو عاشور.

التحرك السريع فور تلقي البلاغ

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أنه فور تلقي بلاغ حدوث حالة حريق بإحدى المنازل بقرية أبو حليفة، تم توجيه مدير الإدارة الاجتماعية بالتل ورئيس فريق الإغاثة للتوجه إلى المنزل المنكوب.

جانب من الحادث، فيتو

وضع الأسرة المتضررة من حادث الحريق

وتبين أن صاحبة المنزل المنكوب من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة في الإسماعيلية وتم استيفاء المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة لصاحبة المنزل.

جانب من الحادث، فيتو

تسكين المتضررين من الحادث

وأضافت وكيل وزارة التضامن في الإسماعيلية أنه تم الاتفاق على تسكين الحالة بالتعاون مع أهالي القرية لحين إعادة المنزل لحالته، وسيتم منح السيدة ٢ مرتبة و٤ بطاطين إغاثة عاجلة من مهمات الإغاثة الموجودة بالإدارة، لحين انتهاء الإجراءات المستندية للحالة كما سيتم رفع كفاءة المنزل وتسقيفه لظروف الشتاء والبرد، من خلال مشاركة المجتمع الأهلي، كما سيتم توفير أجهزة وأثاث ومفروشات مقدمة من مؤسسة التكافل.

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