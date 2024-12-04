الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

"تضامن الإسماعيلية" تنظم ندوات توعوية عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، والتي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

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التضامن تعقد ندوات توعوية حول مشروع البلازما 

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والندوات التوعوية؛ من أجل النهوض بالإنسان وتنميته في كافة الجوانب الحياتية وأهمية تثقيفه صحيًّا.
 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

إطلاق الندوات تحت شعار دوانا بأيدينا  

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، إنه تم عقد ندوة توعوية تحت شعار "دوانا بأيدينا" للرائدات مكلفي الخدمة العامة وموظفي المديرية؛ للتعرف على المشروع القومي الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أول مشروع لمركز التبرع بالبلازما بالشرق الأوسط 

ويعد المشروع أول مركز للتبرع بالبلازما بالشرق الأوسط؛ فهو يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية في مصر؛ لمساهمته في إنقاذ حياة العديد من المرضى، من خلال توفير أدوية حيوية مشتقة من البلازما يتم استخلاصها من المتبرع بالدم، كما أنها تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أهمية تبرع الإنسان بالدم 

كما تناولت الندوة أهمية تبرع الإنسان بالدم؛ فالجسم يعيد تكوين البلازما خلال 48 ساعة، وعلميًّا يمكن للإنسان التبرع كل 47 ساعة. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

وأضافت الحفناوي أنه عقب انتهاء الندوة، تم زيارة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
 

 

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