الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

تضامن الإسماعيلية تنفذ المرحلة الثانية من مشروع "جودة الطفولة المبكرة" (صور)

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية المرحلة الثانية من مشروع "جودة الطفولة المبكرة"، حيث بدأت الفعاليات اليوم الأحد، بخطة بناء القدرات لمقدمي الرعاية في حضانات الجمعيات الأهلية. 

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إقامة التدريب لمدة خمسة أيام 

شهد التدريب الذي سيستمر لمدة خمسة أيام، مشاركة ٢٤ ميسرة حضانة من مختلف الإدارات الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا".  

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

تحسين مستوى العمل

وأكدت نعومي ماتسوموتو، كبير مستشاري مشروع جايكا، أهمية هذه التدريبات لتحسين مستوى العمل في الحضانات وضمان توفير بيئة تربوية آمنة للأطفال. 

 

إقامة ندوة مودة 

وفي سياق آخر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، "ندوة مودة" لمكلفات الخدمة العامة المقبلات على الزواج، حيث تناولت عناصر مثل كيفية اختيار شريك الحياة وأسس نجاح الحياة الزوجية.  

جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو
جانب من التدريب، فيتو

وحاضر الندوة دكتور محمود عبد السلام، أحمد عباس منسق مشروع مودة بالوزارة، هالة صابر منسقة المديرية ومديرة الخدمة العامة، واستفاد منها ١٥٧ مكلفة.

وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي، تم تنظيم ندوة دينية بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية؛ لتقديم التوجيه والإرشاد لمكلفات الخدمة العامة، واستهدفت الفعالية نفس العدد من المكلفات، بالإضافة إلى فعاليات توعوية بدار الرحمة للبنين ودار المسنين.

 

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