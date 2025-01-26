أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة عن المخزون السلعي استعدادا لـ رمضان.. ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي.. موعد صرف مرتبات فبراير.. البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

الغرف التجارية تكشف مفاجأة عن المخزون السلعي استعدادا لـ رمضان (فيديو)

قال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية: إنه استعدادًا لشهر رمضان الكريم، دخل مصر خلال شهر يناير الجاري 1.8 مليون طن من السلع الغذائية بزياد 9% زيادة عن العام الماضي و40% زيادة عن العام قبل الماضي.

رصيد السلع الأساسية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": لدينا رصيد اَمن من السلع الأساسية يغطي حتى بعد شهر رمضان، وهناك أرصد من 3 الي 10 أشهر على حسب نوع السلعة.

مخزون السلع الأساسية

وتابع: رصيد السلع التموينية 12 شهر للسكر و5.5 أشهر للزيت و3.5 شهر للقمح، والشحنات التي وصلت للمياه الإقليمية ولم يتم تفريغ حمولتها حوالي 2 مليون طن إضافي مواد غذائية يضاف إليها الموجود بالسوبر ماركت والبقالي حوالي 47 يوم إضافي من احتياطي السلع.

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب، قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن سعر أوقية الذهب وصل إلى 2772 دولار وتتفتح البورصة العالمية بعد منتصف ليل اليوم على هذا الرقم.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 3850 جنيها، وهذا سعر مرتفع نسبيا.



توقعات أسعار الذهب

وأكد: أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية وهذا ما ينعكس على السوق المحلي.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، كشفت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر فبراير كاملة لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات فبراير

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات فبراير 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 في السوق المحلي، وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول بعد ارتفاعها بقيمة 5 جنيهات في عيار 21.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4411 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3860 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3308 جنيه للبيع.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة الصعود في ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.

مفاجأة سارة في أسعار سيارات نيسان صني 2025

سيارات نيسان، شهدت سيارات نيسان صني تراجعا كبيرا في أسعار سيارتها خلال شهر يناير، بقيمة مالية تصل نحو 40 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة الخصومات السعرية على سيارات نيسان صني في الفترة الحالية بمصر كموديلات 2025.

وأوضح أحد التجار الموزعين لسيارات نيسان صني، أن عروض الخصومات تتضمن خصما بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه على السيارة، مؤكدة أن السيارة نجحت في حجز المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات بمصر، وبات سعرها يبدأ الآن من 695 ألف جنيه بدلًا من 735 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات نيسان صني 2025



زودت سيارات نيسان صني بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، هذا فى الوقت الذى تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان ووذلك لحرصها على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن.

سعر طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

الصناعات الهندسية تفتتح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي 1 فبراير

كشفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس عن انطلاق المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " في نسخته الثانية في الفترة من ١ إلى ٣ فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر، في صالتين بالمعرض، وهما صالة و١ و٢ بمشاركة ٢١٠ شركة عارضة برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

محمد المهندس: المعرض مجانًا و٢١٠ شركات مشاركة

وقال محمد المهندس ان هذه النسخة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام ٢٠٢٤ وتم بالفعل تحقيق أكثر من فرصة للتعاون بين المصنعين ووجدنا طلبا كبيرا على اقامة النسخة الثانية من المعرض بهدف تحقيق تكامل اقتصادي وصناعي بين الشركات والمصنعين وبالفعل تراجعت الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة النقل العام وشركة اكمي للنظم الهندسية المتكاملة

استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية بنك مصر لتحقيق التحول الرقمي، قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون هيئة النقل العام وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات وشركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، ويهدف البروتوكول الى ميكنة الدفع المسبق لتذكرة اوتوبيسات هيئة النقل العام وقد تم التوقيع بحضور المهندس سيد ابراهيم محمد حسين - نائب رئيس هيئة النقل العام ورئيس الادارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور مهندس ياسر كمال أبو مندور- رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات واحمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر والدكتور خالد عبدالوهاب دربالة - مدير عام شركة أكمي ولفيف متميز من قيادات البنك والجهات المشاركة في البروتوكول.



وقد أشار احمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصران هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة نحو ضرورة تطوير اليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية حيث يقوم بنك مصر بدور وكيل الحساب لإدارة كافة متحصلات ومدفوعات المشروع من خلال تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية الرقمية ويحرص بنك مصر دائما على بناء الشراكات وإطلاق المبادرات لتوفير الخدمات التي تحفز تبنّي طرق الدفع الرقمية الحديثة، مما يساعد على تلبية متطلبات قطاعات الاعمال المختلفة.



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