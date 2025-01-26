الغرف التجارية تكشف مفاجأة عن المخزون السلعي استعدادا لـ رمضان (فيديو)

قال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية: إنه استعدادًا لشهر رمضان الكريم، دخل مصر خلال شهر يناير الجاري 1.8 مليون طن من السلع الغذائية بزياد 9% زيادة عن العام الماضي و40% زيادة عن العام قبل الماضي.

رصيد السلع الأساسية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": لدينا رصيد اَمن من السلع الأساسية يغطي حتى بعد شهر رمضان، وهناك أرصد من 3 الي 10 أشهر على حسب نوع السلعة.

مخزون السلع الأساسية

وتابع: رصيد السلع التموينية 12 شهر للسكر و5.5 أشهر للزيت و3.5 شهر للقمح، والشحنات التي وصلت للمياه الإقليمية ولم يتم تفريغ حمولتها حوالي 2 مليون طن إضافي مواد غذائية يضاف إليها الموجود بالسوبر ماركت والبقالي حوالي 47 يوم إضافي من احتياطي السلع.

نسب التخفيضات على السلع بمعارض أهلا رمضان

ولفت: إلي أنه كان هناك اجتماع مع وزير التموين الأسبوع الماضي استعداد لتنفيذ معارض أهلا رمضان، على مستوى 27 محافظة، وتغطية الجمهورية بالكامل، وتم تحديد السلع مع المحافظين لإنطلاق المعارض منتصف فبراير المقبل.

وأكد: أن نسب التخفيضات في اسعار سلع معارض أهلا رمضان التي تنطلق منتصف فبراير المقبل تصل الي 30%.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.