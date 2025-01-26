بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة النقل العام وشركة اكمي للنظم الهندسية المتكاملة

استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية بنك مصر لتحقيق التحول الرقمي، قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون هيئة النقل العام وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات وشركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، ويهدف البروتوكول الى ميكنة الدفع المسبق لتذكرة اوتوبيسات هيئة النقل العام وقد تم التوقيع بحضور المهندس سيد ابراهيم محمد حسين - نائب رئيس هيئة النقل العام ورئيس الادارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور مهندس ياسر كمال أبو مندور- رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات واحمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر والدكتور خالد عبدالوهاب دربالة - مدير عام شركة أكمي ولفيف متميز من قيادات البنك والجهات المشاركة في البروتوكول.

وقد أشار احمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصران هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة نحو ضرورة تطوير اليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية حيث يقوم بنك مصر بدور وكيل الحساب لإدارة كافة متحصلات ومدفوعات المشروع من خلال تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية الرقمية ويحرص بنك مصر دائما على بناء الشراكات وإطلاق المبادرات لتوفير الخدمات التي تحفز تبنّي طرق الدفع الرقمية الحديثة، مما يساعد على تلبية متطلبات قطاعات الاعمال المختلفة.

وأكد المهندس سيد ابراهيم محمد حسين- نائب رئيس هيئة النقل العام ورئيس الادارة المركزية للشئون الفنية انه طبقا لخطة التنمية التي تسير عليها هيئة النقل العام طبقا لتوجيهات اللواء مهندس رزق علي مصطفي -رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة يعد نظام الدفع الإلكتروني لتعريفة الركوب الركيزة الأساسية الذى يعمل على تقديم خدمات أفضل وبطريقة ميسرة وسهلة للجمهور وبأسلوب حضاري مع إحكام الرقابة على التذاكر وحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وحوكمة المتحصلات اليومية وتوفير حلول متكاملة لمنظومات النقل العام المستدام والذكي وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الإلكتروني وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الإلكترونية لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات.



وبدوره أوضح دكتور مهندس ياسر كمال أبو مندور- رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات أن هذا التوقيع سيساهم في دعم اتجاه الدولة نحو تطبيق نظم الرقابة والحوكمة على مختلف المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين بشتى أنواعها، موضحًا أن شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتوفير أدوات ومستلزمات التشغيل الخاصة بالمنظومة إضافة إلى توفير متطلبات ضمان وصيانة المنظومة.

و تعليقا على هذا الموضوع نوه الدكتور خالد عبدالوهاب دربالة - مدير عام شركة اكمي للنظم الهندسية المتكاملة ان البروتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكتروني لـ 1800 أتوبيس مقسمين على مراحل مع عمل حزمة برامج وتشغليها لاستبدال التذاكر الورقية لتكون محفظة رقميه ]كارت مواصلات تطبيق للهواتف[ تماشيًا مع التطور والخطط المستقبلية لهيئة النقل العام حيث سيتيح تطبيق للهواتف الذكية خدمة الجمهور بمعرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات، وتصميم صفحة ويب باسم هيئة النقل العام لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام مع إمكانيات أخرى.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في إطار التحول من ثقافة التعامل النقدي إلى ثقافة غير نقدية والتي تتطلب تضافر جهود الشركات والهيئات لتشجيع العملاء على تبني المعاملات الرقمية، كما يسعى بنك مصر أيضًا إلى الاستفادة القصوى من كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة، وذلك تماشيًا مع خطة التحول الرقمي في مصر والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.

ويعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.