الصناعات الهندسية تفتتح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي 1 فبراير

كشفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس عن انطلاق المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " في نسخته الثانية في الفترة من ١ إلى ٣ فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر، في صالتين بالمعرض، وهما صالة و١ و٢ بمشاركة ٢١٠ شركة عارضة برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

محمد المهندس: المعرض مجانًا و٢١٠ شركات مشاركة

وقال محمد المهندس ان هذه النسخة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام ٢٠٢٤ وتم بالفعل تحقيق أكثر من فرصة للتعاون بين المصنعين ووجدنا طلبا كبيرا على اقامة النسخة الثانية من المعرض بهدف تحقيق تكامل اقتصادي وصناعي بين الشركات والمصنعين وبالفعل تراجعت الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.

و أضاف ان جميع العارضين وتكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم والمساندة لمصنعي وأعضاء الغرفة الذين يزيد عدده عن ١٥ الف مشارك يمثلون ١٥ ألف منشأة صناعية هندسية في مصر.

ودعا المهندس جموع المصنعين لزيادة المعرض والاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع الهام مؤكدا ان المعرض مفتوح لزيارة الجميع بدون استثناء ومجانا لجميع الزوار.

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