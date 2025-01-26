شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب، قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن سعر أوقية الذهب وصل إلى 2772 دولار وتتفتح البورصة العالمية بعد منتصف ليل اليوم على هذا الرقم.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 3850 جنيها، وهذا سعر مرتفع نسبيا.

توقعات أسعار الذهب

وأكد: أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية وهذا ما ينعكس على السوق المحلي.

ولفت إلى أن أسعار الذهب محليا أقل من السعر العالمي بما يصل إلى 100 جنيه في الجرام الواحد في ظل قلة السيولة وزيادة المعروض، مؤكدًا أن الوقت مناسب حاليا للشراء في ظل التوقعات بمزيد من الصعود والارتفاع.



أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4405 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3855 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3304 جنيهات للبيع.

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