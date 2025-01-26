توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

قضت محكمة في موسكو اليوم الأحد بتوقيف مواطن بريطاني لمدة خمسة أيام بعد إدانته باستخدام لغة بذيئة في مكان عام.

توقيف مواطن بريطاني لمدة خمسة أيام في روسيا

وجاء في الوثائق القضائية، أن المواطن البريطاني الملقب بجونسون يزور روسيا بتأشيرة سياحية، فيما ذكرت هيئة الدفاع أنه لا يجيد اللغة الروسية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت الوثائق إلى أن مخالفة جونسون تندرج في إطار مخالفة تعتبر "جنحة بسيطة"، موضحة أن الرجل استخدم لغة بذيئة في الشارع ولم يستجب لتحذيرات المواطنين واستمر في انتهاك النظام العام بشكل استفزازي بـ استخدام ألفاظ نابية.

من جانبه قال جونسون خلال جلسة المحكمة إنه كان يتجول مع خطيبته ولم يرتكب أي فعل من هذا القبيل.

المواطن البريطاني لا يتحدث اللغة الروسية

وقال محامي الدفاع أن موكله لا يتحدث اللغة الروسية، وأن الأشخاص الذين أشارت إليهم الشرطة في تقاريرها لم يجر استجوابهم رسميا، ولم ترفق شهاداتهم بالملفات.

في النهاية، أيدت المحكمة موقف الجهات الأمنية، وأصدرت حكما بتوقيف البريطاني إداريا لمدة خمسة أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.