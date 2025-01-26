الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

شوقي غريب
شوقي غريب

الدوري المصري، أعلن الكابتن شوقي غريب مدرب فريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه امام  سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2024 /2025.

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا 

 

ويسعى غزل المحلة بقيادة شوقي غريب المدير الفني، إلى تحقيق الفوز على سيراميكا من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تلقاها في الجولتين الـ8 والـ9 أمام بيراميدز وحرس الحدود.

موعد مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا 

ومن المقرر أن تقام مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساء على ستاد غزل المحلة.

ترتيب غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا 

ويحتل غزل المحلة حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يأتي سيراميكا في المركز الرابع بـ16 نقطة.

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