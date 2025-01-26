الأحد 26 يناير 2025
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مراجعة موقف المتغيرات المكانية وأعمدة الإنارة بالإبراهيمية في الشرقية

اجتماع يسري راشد
اجتماع يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية

قام اليوم يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعقد اجتماع مع مدير الإدارة الهندسية وإدارة المتغيرات المكانية بخصوص مراجعة آخر موقف للمتغيرات المكانية  وسرعة إنهاء كافة المعاينات الواردة والردود المتأخرة لتحسين سير العمل وبالإضافة إلى التواصل المستمر والعرض أولا بأول لآخر موقف للمتغيرات المكانية بقطاع المركز والمدينة.

رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع تمهيد وتسوية الطرق

تكثيف حملات تحصيل الرسوم 

 و أكد رئيس المركز على مدير رخص المحلات بتكثيف حملات تحصيل رسوم رخص المحلات وتوعية المواطنين لأهميه التراخيص وتقنين أوضاعهم القانونية وفقا للقرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ مؤكدا  على ضرورة التنسيق لبدء الحملات الميدانية للإطلاع على تراخيص المنشآت التجارية والتأكد من مطابقتها للنشاط الذي تزاوله.مشيرالى أنه يمكن تقنين وضع مرتكبي المخالفة من خلال التقدم إلى المركز التكنولوجي للتصالح على المخالفة.

صيانة الإنارة بطريق ابوشاكر

كما قام  يسري راشد رئيس المركز بحضورأعمال الصيانة الدورية التي قام عليها الفريق المختص من قسم الإنارة،حيث تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بعزبة أبو دسوقي وبطريق مقابر أبو شاكر بعزبة جادو مؤكدا استمرار حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة  مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى  تحقيقًا للصالح العام.

الوحدات المحلية بالحلوات ومباشر 

كما تابع رئيس المركز قيام محسن قنديل رئيس الوحدة المحلية بمباشر بقيادة فريق العمل المعاون له برفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية بأماكن متفرقه داخل نطاق الوحدة وقيام  شادية مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلوات بمتابعة العمل مع قسم تحسين البيئة من رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الحلوات.

الوحدة المحلية بكفور نجم 

وتابع ايضا  قيام  أحمد إبراهيم عطية رئيس الوحدة المحلية بكفور نجم برفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع بنطاق قرية كفور نجم  بواسطة عمال تحسين البيئة، وذلك سعيًا من الأجهزة التنفيذية لتقديم الخدمات بأفضل مستوى للمواطنين

رئيس مدينة الإبراهيمية يتفقد جاهزية الحملة الميكانيكية بالشرقية

حملة موسعة لرفع الإشغالات 

وكلف مركز ومدينة الإبراهيمية مدير قسم الإشغالات للقيام بشن حملة رفع إشغالات موسعة لرفع الإشغالات من كافه الشوارع الرئيسية بالمدينة وكان على رأسها شارع بورسعيد وعدد من الشوارع الفرعية وتم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة إزالة الإشغالات وعدم القيام بإشغال الطريق العام واستغلاله في عرض المنتجات التي تؤدي إلى عرقله حركة المرور.

 

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يسرى راشد رئيس مركز ومدينة الابراهيمية محافظة الشرقية مدير الادارة الهندسية ادارة المتغيرات المكانية مراجعة اخر موقف المتغيرات الوحدة المحلية بالحلوات الردود الواردة المركز والمدينة

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