مدبولي عن "أسبوع الخير": نموذج لتلاحم أجهزة الدولة مع المجتمع المدني (فيديو وصور)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق فعاليات “أسبوع الخير” من حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلي أن حي “الأسمرات” له مكانة خاصة لدى المصريين نظرًا لأنه كان بداية تنفيذ فكرة توفير مناطق آمنة وحيوية لعدد من الأهالى في المناطق التي كانت آيلة للسقوط

وأضاف “مدبولي” أن مبادرة “أسبوع الخير” تعد نموذج لتلاحم أجهزة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف.

وأعلن بيت الزكاة والصدقات التابعة لمشيخة الأزهر الشريف عن إنطلاق فعاليات “أسبوع الخير” بهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والبطاطين والألحفة.

فعاليات أسبوع الخير من بيت الزكاة والصدقات

كما يوزع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكفوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات.

ويعقد ملتقي لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

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