الجمعة 24 يناير 2025
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أين المسلماني من قنوات النصب الفضائية؟

تشهد الساحة الإعلامية ظاهرة مزعجة وخطيرة تتمثل في انتشار القنوات الفضائية غير الشرعية التي تستغل جهل البعض وثقتهم المفرطة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. 

إعلانات قنوات النصب الفضائية 

هذه القنوات، التي تُعرف ببثها غير القانوني للأفلام والمسلسلات، تعتمد بشكل رئيسي على الإعلانات المضللة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية، فضلًا عن إعلانات جمع التبرعات لبناء المساجد وحفر الآبار ومساعدة المحتاجين.

تعرض هذه القنوات إعلانات عن الأدوية والمستحضرات الطبية، تستهدف من خلالها البسطاء وكبار السن من المرضى، مستخدمة أساليب ملتوية لإقناعهم بشراء منتجات قد تكون مقلدة أو مجهولة المصدر، ويظهر في هذه الإعلانات أشخاص يرتدون «بالطو أبيض» ويقدمون أنفسهم كأطباء، مما يعطي إنطباعًا زائفًا بالمصداقية. 

الدور الرقابي للوطنية للإعلام

ومع غياب الرقابة على هذه القنوات، تزداد المخاطر الصحية نتيجة استهلاك منتجات غير آمنة وغير معلومة المصدر، وغالبًا لم تُعرض على وزارة الصحة للحصول على التراخيص اللازمة، الأمر يستدعي تعزيز الدور الرقابي للهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الجهات المعنية بمراجعة ما تعرضه هذه القنوات من منتجات، ومتابعة مصادرها والتحقق من مصداقية ما يتم ترويجه.

هذه القنوات أصبحت منصة لعمليات نصب تستغل الوازع الديني لدى المواطنين، فالإعلانات التي تتحدث عن استكمال بناء مساجد أو حفر آبار في المناطق النائية تُبث بشكل مفرط، حيث يظهر أشخاص يرتدون الجبة والقفطان ويتحدثون بعبارات دينية مؤثرة، مصحوبة بمشاهد تظهر معاناة فئات فقيرة، مما يدفع الكثيرين إلى التبرع دون التحقق من مصداقية الجهات القائمة على هذه المشاريع. 

إغلاق القنوات غير المرخصة

ورغم التحذيرات المتكررة من وزارة الأوقاف بضرورة التبرع عبر الجهات الرسمية فقط، تظل المشكلة قائمة نتيجة ضعف الرقابة على هذه القنوات، وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على الهيئة الوطنية للإعلام إتخاذ إجراءات صارمة تشمل إغلاق القنوات غير المرخصة، وفرض عقوبات على القنوات التي تبث محتوى مضللًا.

 

كما يجب على الهيئة الوطنية للإعلام، استخدام منصاتها الإعلامية الرسمية، في إطلاق حملات لكشف مخاطر هذه الإعلانات، وتوعية للمواطنين بالتحقق من مصادر المنتجات والأدوية قبل شرائها، وتحفيزهم على الإبلاغ عن أي محتوى مشبوه.

حماية المواطنين من قنوات النصب

نأمل أن يصل صوتنا للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لفتح هذا الملف الهام، لضمان حماية المواطنين من الوقوع فريسة لهذه القنوات التي لا تهتم إلا بجني الأرباح على حساب صحة الناس وأموالهم.
 

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احمد دسوقي بني سويف قنوات فضائية غير شرعية اعلانات جمع التبرعات اعلانات الأدوية مجهولة المصدر الهيئة الوطنية للاعلام الكاتب الصحفي أحمد المسلماني فيتو بوابة فيتو

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