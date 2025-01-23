نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025 الترم الأول، يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا 2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025 الترم الأول

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الخميس 23 يناير 2025 باختبار مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية.

وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بني سويف الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ نحو 64 ألف طالب وطالبة.

أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025

وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

وتتوقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاعدادية بمحافظة بني سويف إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها، قبل بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

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