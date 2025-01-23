الخميس 23 يناير 2025
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محافظ بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بإهناسيا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بإهناسيا، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سوق "اليوم الواحد" بمدينة إهناسيا، الذي يُشرف عليه مديرية التموين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار. 

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا.

محافظ بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بإهناسيا

واطلع محافظ بني سويف، خلال جولته على مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، المكرونة، والزيوت، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الأخرى مثل الألبان، الجبن، الحلاوة الطحينية، واللحوم الطازجة والمجمدة، كما شملت الجولة تفقد معروضات الخضروات والفاكهة التي تميزت بجودتها العالية وأسعارها المنخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، فضلًا عن المنتجات المنزلية والمنظفات.

وخلال زيارته، التقى محافظ بني سويف، بعدد من المواطنين المتواجدين في السوق للاستماع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمات التي يقدمها السوق، مشيدين بأسعاره المناسبة، كما طالبوا بتمديد فترة السوق وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المناطق.

 سوق اليوم الواحد يوفر السلع بأسعار مخفضة

وأكد محافظ بني سويف، أن المرحلة القادمة ستشهد التوسع في إقامة أسواق مماثلة في المراكز والقرى لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، وأوضح أن المبادرة تعتمد على تقليل الوساطة بين المنتج والمستهلك، مما يساهم في خفض الأسعار وضمان جودة السلع.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية المعنية لضمان نجاح المبادرة، مع الإشادة بجهود الوحدة الاقتصادية ومديرية التموين ومجلس المدينة في تنظيم السوق. وأضاف أن هذه المبادرات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

رافق محافظ بني سويف، في جولته كل من الدكتور علي بدر، واللواء سامي توفيق، عضوا مجلس النواب، المهندس محمد عبد الرحمن، مدير التموين والتجارة الداخلية، والعميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية.

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