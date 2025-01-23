وكيل تعليم بني سويف: بدء تقدير درجات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أعلنت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء تقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024/2025، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

بدء تقدير درجات الإعدادية ببني سويف

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال تقدير الدرجات في جميع المواد في القطاعين "أ" و"ب"، ويشمل القطاع "أ" 158 لجنة بإجمالي 33,710 طالب وطالبة من إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى، على أن يتم التقدير في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بينما يشمل القطاع "ب" 162 لجنة بإجمالي 31,695 طالب وطالبة من إدارات ببا، إهناسيا، سمسطا، وناصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2024 الترم الاول

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، باختبار مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية.

وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بني سويف الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ نحو 64 ألف طالب وطالبة.

أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025

وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف

وتتوقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2025

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها، قبل بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

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