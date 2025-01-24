الجمعة 24 يناير 2025
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محافظات

الأحد، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء ببني سويف

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي يوم الأحد المقبل، وذلك في عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف وبعض قرى المركز، ومن المقرر أن يبدأ قطع الكهرباء من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، بهدف إجراء أعمال الصيانة الضرورية لتحسين كفاءة الخدمة.

المناطق المتأثرة بإنقطاع الكهرباء ببني سويف

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بإنقطاع الكهرباء داخل مدينة بني سويف تشمل: مبنى التشييد والبناء، محطة کارجاس، عزبة بلبل، الطب البيطري، مديرية الزراعة، محطة مجاري بلبل، التلقيح الصناعي، التنمية الريفية، التدريب الحرفي، منطقة الزهور أمام مستشفى الصدر، مستشفى الرواد للعيون، المنطقة خلف مستشفى الرواد.

 

كما تشمل: جزء من منطقة مقبل أمام بنك مصر، المنطقة أمام بنك الإسكندرية، برج صفوة الأطباء، مستشفى سانت تريز، جزء من منطقة أرض الحرية بجوار جامعة بني سويف، البنك الزراعي، جزء من برج الإشارات، المنطقة أمام معرض شباب مصر، برج الحياة، مستشفى برج الحياة، برج زيزينيا، ومطحن بوهلر.

 

وأشار بيان محافظة بني سويف، أنه هناك عددًا من القرى ستتأثر أيضًا بإنقطاع التيار الكهربائي، هي: الكوم الأحمر، منشأة الروضة، نعيم، أبو سليم، رياض باشا، شريف باشا، والمنطقة بجانب مصنع النسيج.

 

قطاع الكهرباء يعتذر لأهالي بني سويف

 

وأعرب قطاع كهرباء بني سويف، عن اعتذاره للمواطنين عن قطع التيار خلال هذه الفترة بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، مناشدًا المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية المتأثرة بانقطاع الكهرباء اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المؤقت.

 

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