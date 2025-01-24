وفد إماراتي يبحث فرص الاستثمار الرياضي في نادي بني سويف "صور"

استقبل مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى، برئاسة اللواء سامى توفيق، وفدًا للاستثمار من دولة الإمارات العربية، برئاسة الشيخ قيس الظالعى، المستثمر الإماراتي، والدكتور شادى عبد العزيز، مندوب وزارة الشباب والرياضة، والكابتن إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لبحث كيفية البدء في الاستثمار الرياضي بالنادى، لأول مرة في تاريخ المحافظة.

وفد إماراتي يزور نادي بني سويف للبدء في الإستثمار الرياضي

وفد إماراتي يزور نادى بني سويف الرياضى

وسادت حالة من السعادة جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادى بنى سويف الرياضى، فور وصول الوفد الاستثمارى الإماراتي للنادى،حيث من المتوقع أن تؤتي الزيارة بثمارها بشكل كبير على كل القطاعات والألعاب الرياضية، حسبما ذكر مصطفى بغدادى، وأحمد موسى، من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الرياضى بالمحافظة.

وفد إماراتي يزور نادي بني سويف للبدء في الإستثمار الرياضي

بدء الإستثمار بنادي بني سويف الرياضي

وقال الكابتن إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث، ابن محافظة بنى سويف، إن الزيارة تهدف إلى الإستثمار بنادي بني سويف الرياضي، وهي فرصة لا تعوض، ولابد من أن نستغلها جيدا، لزيادة حجم الاستثمارات بداخل النادى، ما يؤدي إلى مزيد من التطورات والنجاحات على مستوى الألعاب الرياضية بداخل النادى، والذى يؤدى إلى التطوير بشكل كبير.

وفد إماراتي يزور نادي بني سويف للبدء في الإستثمار الرياضي

تحقيق آمال جماهير بني سويف بالعودة للزمن الجميل

وأوضح « موسى» أن مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أحلام أعضاء الجمعية العمومية، والنهوض بنادي بني سويف الرياضى، والعودة إلي الزمن الجميل وتحقيق آمال شعب بني سويف، وعودة النادى إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والنهوض بكافة الألعاب الرياضية.

وفد إماراتي يزور نادي بني سويف للبدء في الإستثمار الرياضي

500 ألف جنيه تبرع لنادى بني سويف الرياضى

وأشار إلى أن الإستثمار في النادي خطوة ممتازة وهي فكرة ودعم مباشر من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع الإلتزام بالعقود وكراسات الشروط التى سيتم التوقيع عليها، لافتًا إلى أن الشيخ قيس الظالعى، قد تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه للنادى الرياضى ببنى سويف.

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