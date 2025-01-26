أبرزها دجلة ضد بروكسي، اليوم انطلاق مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ 19، بمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” بمشاركة 20 فريقا.

وتقام اليوم الأحد في الجولة الـ19 من دوري المحترفين 8 لقاءات، حيث من المقرر أن تنطلق جميعها بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

مواعيد مباريات الجولة الـ 19 في دوري المحترفين

بروكسي ضد وادي دجلة 2:30 عصرًا

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية 2:30 عصرًا

وي ضد سبورتنج 2:30 عصرًا

راية ضد طنطا 2:30 عصرًا

بترول أسيوط ضد الداخلية 2:30 عصرًا

ديروط ضد السكة الحديد 2:30 عصرًا

أسوان ضد أبوقير للأسمدة 2:30 عصرًا

المنصورة ضد لافيينا 2:30 عصرًا



جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ19

1- وادي دجلة 38 نقطة

2- المقاولون 35 نقطة

3- وي 34 نقطة

4- أبوقير للأسمدة 33 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 30 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 26 نقطة

8- بروكسي 26 نقطة

9- القناة 25 نقطة

10- السكة الحديد 24 نقطة

11- الداخلية 23 نقطة

12- بترول أسيوط 23 نقطة

13- بلدية المحلة 20 نقطة

14- لافيينا 17 نقطة

15- راية 17 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18-طنطا 14 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20- ديروط 11 نقطة

نتائج مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي 2-1

بروكسي ضد سبورتنج 2-2

وادي دجلة ضد راية 2-0

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب 1-1

السكة الحديد ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد المنصورة 1-3

لافيينا ضد أسوان 1-2

أبوقير للأسمدة ضد ديروط 2-1

القناة ضد بترول أسيوط 1-0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3-3

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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