الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين

المقاولون
المقاولون

استقر نادي المقاولون على خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة الذئاب أمس على ملعبهم أمام السكة الحديد بنتيجة 1-3 وتفريط الذئاب في صدارة دوري المحترفين.

ويملك المقاولون العرب مجموعة مميزة من اللاعبين نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية في بداية المسابقة وتصدروا الجدول حتى الاسبوع السادس عشر من عمر المسابقة والتى شهدت أمس خسارة الذئاب امام السكة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

 

السكة الحديد يفوز على المقاولون

وحقق السكة الحديد فوزا كبيرا على المقاولون 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين لينال المقاولون الهزيمة الثانية على التوالي ويتوقف رصيده عند 34 نقطة ويرتفع رصيد السكة الحديد إلى 21 نقطة.

 

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