السبت 25 يناير 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وستاد ريمس في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق باريس سان جيرمان وستاد ريمس، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب حديقة الأمراء ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس 

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: وارن زائير إيمري - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش.

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - ديزيري دوي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا - جونسالو راموس - عثمان ديمبلي.


ترتيب باريس سان جيرمان وستاد ريمس

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي ريمس في المركز الثالث عشر وفي رصيده 21 نقطة.

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الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ستاد ريمس باريس سان جيرمان و ستاد ريمس دوناروما كفاراتسيخيليا

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